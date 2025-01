„Ha Trump vagy Putyin mond valamit, az csak hülyeség lehet” – így befolyásolják a közvéleményt a német közmédia szerkesztői

Alexander Teske 2018 és 2023 novembere között volt az ARD munkatársa, aki előbb riporterként, majd szerkesztőként dolgozott a német közszolgálati ARD televízió kiemelt híradójánál, a Tagesschaunál. A szerkesztő-riporternek így éveken keresztül rálátása volt a német lakosság véleményét alapvetően meghatározó hírműsor piszkos kulisszatitkaira, számolt be a Focus Online.

Rejtett főnökök a Híradónál

Teske könyvében részletesen beszámol arról, hogy a Tagesschaunál rendkívül befolyásos „titkos főnökök”, szerkesztők vannak. A munkaszerződésük korlátlan időre szól, fizetésük kiemelkedően magas, akár a havi 11 434 eurót (4,7 millió forint) is elérheti, de bónuszokra is van lehetőség. A volt munkatárs szerint az ilyen A kategóriás besorolás „nemcsak azt jelenti, hogy igen jól keresnek és hatalmi pozícióban vannak, hanem a függetlenségük is garantált.

Gyakorlatilag nem lehet őket kirúgni, ami "rendkívül magabiztossá" teszi ezeket az illuminátusokat.

Ilyen A kategóriás vezető szerkesztőkből áll az „Egyek Csoportja” – lényegében az „Érinthetetlenek” – akik nyíltan lehurrogják, leszavazzák a főszerkesztő javaslatait a napi megbeszéléseken.

Az érinthetetlenek befolyását fokozza, hogy ha nem értenek egyet valamivel, akkor nyílt levelet írnak, amelyet az összes többi érinthetetlen is aláír. Közös továbbá bennük, hogy mindannyian véleményvezérek, akik a saját személyes preferenciáik szerint kezelik, emelik ki vagy éppen süllyesztik el a híreket. Ez alapvetően ellentmond a Tagesschau, a német közmédia Híradója által kötelezően vállalt semlegességnek, objektivitásnak – állapítja meg Teske.

Baloldalra hajló hangadók

Jellemző továbbá az „Érinthetetlenekre” – írja Alexander Teske –, hogy azokat a híreket, amelyek nem passzolnak a világképükbe, ellehetetlenítik, vagyis nem kerülnek adásba. Tipikusan ilyen téma Németországban a külföldön – jellemzően Szíriában, Afganisztánban vagy Marokkóban – élő kiskorú gyermekek után járó állami támogatások megemelése, öt év alatt 300 százalékkal. Szintén érdektelennek bizonyult a Tagesschau szerkesztői számára az a hivatalos állami statisztikákkal alátámasztott téma, miszerint Németországban csaknem 11 millió ember él német útlevél, vagyis állampolgárság nélkül, vagy hogy ma már minden negyedik „német” migrációs hátterű.

Ugyanakkor a baloldali-liberális szerkesztők szívének kedves statisztikákból biztos, hogy téma lesz a Tagesschauban.

Ilyen volt például a 2018 áprilisában kiadott országos bűnügyi statisztika, amelyhez a Welt am Sonntag című lap még a hivatalos bejelentés előtt, „feketén” hozzájutott, a belügyminisztérium azonban még nem erősítette meg az adatokat. Ennek ellenére a Tagesschauban kiemelt hírként tálalták az előző évinél valamelyest kedvezőbb adatokat – noha a német sajtótörvény értelmében azok még nem voltak hivatalosak, hiszen nem tették közzé, így a köztelevízió nem is számolhatott volna be erről.