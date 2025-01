Újabb részletek derültek ki a New Orleans-i terrortámadásról

14 ember meghalt a támadás miatt

Fotó: Anadolu via AFP

Mike Waltz, a leendő elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó csütörtökön arról számolt be, hogy Donald Trump megválasztott és január 20-án hivatalba lépő elnököt is folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről. New Orleansban január 1-jén megtartották volna a hagyományos Sugar Bowlt, az egyetemi amerikaifutball kiemelt eseményét. A merénylet miatt a mérkőzést egy nappal elhalasztották. A város polgármestere csütörtökön helyi idő szerint reggel közölte, hogy délután megnyitják a közönség előtt a mérkőzésnek helyet adó Superdome fedett stadiont. A biztonsági készültséget viszont a nemzeti amerikaifutball-bajnokság döntőjének, a Super Bowlénak megfelelő szintre emelik. Utóbbit is New Orleansban rendezik meg februárban.