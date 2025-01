Egy nőt beszippantott a repülőtéri csomagszállító szalag Oroszországban - videó

Mindenki rémálma vállt valóra tavaly júniusban is: egy repülőtéri dolgozó meghalt, miután beszippantotta a Delta Air Lines repülőgépének az egyik sugárhajtóműve a San Antonio-i nemzetközi repülőtéren az Egyesült Államokban. Sem a repülőgéppel, sem a repülőtérrel kapcsolatban nem merültek fel üzembiztonsági problémák. Később az is kiderült, hogy miért szippantotta be a férfit a repülőgép hajtóműve.