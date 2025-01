Őrizetbe vettek egy parancsnokot Szíriában, aki több embert is kivégzett

A tájékoztatás szerint Száhir en-Nadafot a közép-szíriai Homszban vették őrizetbe.

A tömeges kivégzésekben való részvétellel gyanúsított Nadaf az előző elnök, Bassár el-Aszad megbuktatása óta bujkált.

إدارة الأمن العام تلقي القبض على المجرم "ساهر النداف" أثناء عمليات التمشيط بمدينة حمص وهو أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري، وشارك بالعديد من المجازر على طول الأراضي السورية، ويعتبر النداف من فلول الميليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجأوا للاختباء بين المدنيين pic.twitter.com/xEaJUBaDiI — المرصد السوري الموحد (@Free5Syria) January 3, 2025

Ugyancsak Homszban őrizetbe vették Mohammed Núreddín Salhúmot, a Damaszkusz melletti Szednaja börtön biztonsági kameráit felügyelő tisztségviselőt is. A hírhedt létesítményben jogvédő szervezetek szerint

mintegy 10-20 ezer, az előző rendszert bíráló foglyot őriztek, akiket rendszeresen kínoztak.

A hatóságok emellett elfogtak egy ismert kábítószerkereskedőt is - tette hozzá a hírügynökség.

Decemberben az Origo is beszámolt arról, hogy új vezetés működik az országban, és két új minisztert is kineveztek. Azt megelőzően pedig arról is írtunk, hogy lmintegy százezer holttestet találtak egy szíriai tömegsírban. Becslések szerint több százezer szíriait öltek meg 2011 óta, amikor az Aszad uralma elleni tiltakozások leverése teljes körű polgárháborúvá nőtte ki magát.