Őrizetbe vették a Brüsszelben elkövetett támadás egyik gyanúsítottját Spanyolországban

A belga rendőrség azzal gyanúsítja a most elfogott férfit, hogy ő látta el fegyverrel a magát Abdesalem al-Guilaninak nevező, tunéziai állampolgárságú elkövetőt, aki a közösségi médiára feltöltött videójában azt állította, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagja. Az elkövetőt a belga biztonsági erők lelőtték, a most elfogott gyanúsított pedig akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphat.