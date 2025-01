Összeomlott egy gát Angliában - videó

Átszakadt a gát, mintegy 600 ház került víz alá egy orosz városban márciusban is. Az oroszországi Ural hegységben található Orszk város mintegy 600 lakóépülete került víz alá, miután a közelben átszakadt a gát. Ömlött a víz egy gáton Utah államban is, egy közeli várost is evakuáltak.