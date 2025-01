Paris Hilton: Láttam leégni az otthonom, elképesztő a pusztítás

Az X-en ezt írta a híresség: "A családommal ülni, híreket nézni a TV-ben, és látni, ahogy a malibui otthonunk porig ég, soha senkinek nem szabadna átélnie. Ez az otthon volt az, amihez oly sok értékes emléket fűz. Itt tette meg Phoenix fiam az első lépéseit, és arról álmodoztunk, hogy egy életre szóló emlékeket építünk Londonnal, a lányommal."

Bár elsöprő a veszteség, hálát adok azért, hogy a családom biztonságban van. Szívem és imáim minden családé, amelyet ezek a tüzek sújtottak."

Elképzelhetetlennek nevezte a Los Angeles egyes részein égő tüzek pusztítását, és ígéeret tett, hogy közvetlenül segíti a tüzek által érintett közösségeket. Malibu előkelő negyede közvetlenül a Pacific Palisades mellett található, amely gyakorlatilag teljesen leégett.

A népszerű környéken Paris Hiltonon kívül sok más híresség is lakott, akik szintén elvesztették otthonukat. Tom Hankset, Ben Afflecket és Reese Witherspoont és családjaikat kedden evakuálták, azóta kiderült, hogy egykori házikba már nem térhetnek vissza.

James Woods kedden este azt írta a közösségi oldalán, hogy ő maga biztonságban van, de az otthonáról nem tudja, hogy áll-e még egyáltalán.

Mark Hamill, a Star Wars-filmekben Luke Skywalkert alakító színész is arról írt, hogy kiürítette malibui otthonát, és családja "az életükért menekült".

A This Is Us színésznője, Mandy Moore is kénytelen volt elhagyni otthonát a tüzek miatt. A színésznő így nyilatkozott: „Megpróbálom megóvni a gyerekeket attól a hatalmas szomorúságtól és aggodalomtól, amit érzek. Imádkozunk mindenkiért gyönyörű városunkban."

Lesz, aki csak ennyit talál majd a házából

Fotó: AFP/Zoë Meyers

Tucatnyi híresség háza is érintett

A hírességek ingatlanjait feltérképező Velvet Ropes szerint Matt Damonnak, Steven Spielbergnek, Hilary Swanknek és Sally Fieldnek van otthona a tüzek közelében.

Dr. Drenek, Adam Brodynak, Tyra Banksnek, Martin Shortnak, Anna Farisnek, Milo Ventimigliának, Linda Cardellininek, Mary McDonnellnek, Adam Sandlernek, Miles Tellernek és Jennifer Love Hewittnak is házaik vannak az érintett területeken.

A szomszédos Malibuban, amelyet szintén tűzvész sújtott decemberben, állítólag olyan sztárok vannak az érintett hírességek között, mint Beyonce és Jay-Z, Kim Kardashian, Lady Gaga és Billie Eilish.

