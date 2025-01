Sorban állás közben gyilkolt meg egy nő egy postást

A 24 éves Jaia Cruzt január 2-án, csütörtökön letartóztatták és most gyilkosság miatt kell felelnie. Ugyanis korábban vitatkozni kezdett egy helyi férfival a harlemi Lenox Avenue-nál, a 118. és a 119. utca közti szendvics üzletben, majd a nő annyira dühös lett, hogy megkéselte a 36 éves, postásként dolgozó, Ray Hodgest.

Az eset után a hatóságok a helyszínre siettek, ahol a mentősök a NYC Health kórházba vitték a férfit, aki a gyors orvosi segítség ellenére meghalt. A rendőrök eközben kikérdezték a szemtanúkat, és az üzlet alkalmazottjai elmondták, hogy

Hodgest épp szendvicset akart rendelni, mikor a sorban mellette álló nő elkezdett vitatkozni azon, hogy a férfi szerinte bevágott elé, miközben ő állt előbb sorba.

Fotó: Northfoto

A vita végül annyira elfajult, hogy Cruz leköpte a férfi, aki emiatt megpróbálta megdobálni műanyagüveggel a nőt. Ezután a vita még jobban elfajult és Cruz elővett egy kést, amivel mellkason, nyakon és karon szúrta Hodgest.

Az egyik vásárló, Janet Rich pedig arról számolt be, hogy ő és egy másik vevő megpróbált közbeavatkozni, azonban a nőt még így sem tudták megállítani, sőt, még a helyszínről is elmenekült.

A hatóságok, miután azonosították a nőt a lakásán elfogták.

A helyiek megdöbbentek Hodges halálhírén, ugyanis a férfit városszerte szerették.

Egy igazán kedves ember volt, aki mindent megtett a helyiekért."

- meséli Alejandro Alarcon helyi lakos a People-nek.

Arról is beszámoltunk, hogy halálos késelés történt egy zágrábi általános iskolában, egy gyerek meghalt, öten megsebesültek. Késelés volt decemberben Rotterdam egyik lakónegyedében is: letartóztattak egy 22 éves nőt. Késelés történt egy amerikai iskolában is tavaly novemberben, egy diák meghalt.

Írországban pedig egy késes támadó tört be egy családi házba december elején. A betörő ekkor egy késsel rátámadt az ott élő nőre, aki sikítani kezdett. Ezt meghallotta a 8 éves kislánya, aki a segítségére sietett. A betörő azonban a lányt is megkéselte, aki belehalt a sérüléseibe.