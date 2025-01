Síelő gyerekeket gázolt el egy autó Ausztriában

A baleset újév napján délután történt. A két fiút a kleinwalsertali Hirscheggben egy húzólift húzta felfelé a síléceikkel a hegyre, amikor

egy 44 éves sofőr az autójával az útról feltért a pályára és belegázolt a felvonóba.

A felvonó útvonalát egy részen egy út keresztezi. Az autóforgalmat ezen a ponton jelzőlámpával szabályozzák, de az nem derült ki, hogy zöld volt-e a lámpa és a sofőr szabályosan kelt-e át vagy sem. A 9 és 11 éves gyerekek az autó vezetőoldali oldalának csapódtak.

Weiter unten ist der Schlepplift. Hier die Piste. Das ist, selbst wenn man es gesehen hat, einfach nur absurd. pic.twitter.com/PXDsCjncnc — christine🚲🦄 💚 (@cboeschvetter) January 2, 2025

A kilencéves kisfiú visszacsúszott az útra, a másik fiú átrepült az autón és a jármű másik oldalán zuhant a földre.

A fiúkat az Immenstadti Kórházba szállították, egyelőre nem tudni milyen súlyos sérüléseket szenvedtek - írja az Oesterrich24. A sofőrnél alkoholtesztet végeztek, de negatív lett. A baleset körülményeit még vizsgálják.

Decemberben egy magyar tinédzsert gázoltak el egy ausztriai sípályán. A gázolást követően cserben hagyták, az intenzíven fekszik. Szilveszter éjszakáján is tragiks síbaleset történta New Hampshire-i Cranmore Mountain sípályán, ahol egy 12 éves fiú meghalt. Tavaly arról is írtunk, hogy fának csapódott és szörnyethalt egy síelő az Alpokban márciusban.