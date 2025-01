Újabb részletek derültek ki a Skóciában eltűnt magyar ikerlányok kereséséről - videó

Már a második héten tart a skóciai Aberdeenben eltűnt magyar ikerpár keresése, a rendőrség nagy erőkkel dolgozik a nők felkutatásán, és a közvéleményt is folyamatosan tájékoztatják a részletekről.

Mint arról az Origo is beszámolt korábban, a magyar Huszti Elizának és Henriettának január 7-én, a hajnali órákban veszett nyoma a skóciai Aberdeenben.

A két 32 éves nőt utoljára egy térfigyelő kamera rögzítette hajnali 2 óra 12 perc körül, a Dee folyón átívelő Viktória hídnál. A biztonsági kamera felvételei szerint átkeltek a hídon, majd a gyalogosúton, a folyó partján haladtak tovább.

Az aberdeeni rendőrség az ikerpár eltűnése után mindent bevetett: rendőrségi helikoptereket, kutyákat és tengeri egységet is használtak a keresés során, továbbá bekérték az ikerpár útvonalán található biztonsági kamerák felvételeit.

Január 14-én, pontosan egy héttel a magyar ikerpár eltűnése után a hajnali órákban újra felkeresték a területet, ahol autósokkal és gyalogosokkal beszélgettek, hogy megpróbálják jobban megérteni, hogy mi történhetett. Egy biztos: arra semmilyen nyom nem utal, hogy Eliza és Henrietta elhagyta volna ezt a területet, ezért a rendőrség minden erejével a Dee folyó átkutatására összpontosít.

David Howieson főfelügyelő az STV Newsnak azt nyilatkozta, hogy a két nő egyedül volt azon a területen, ahol nyomuk veszett. A skót hatóságok egyik elmélete szerint az ikerpár egyelőre ismeretlen okokból bement a vízbe. A főfelügyelő szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel, kizárták a harmadik fél részvételét az eltűnésben. Mint azt a rendőrség nyilvánosságra hozta, az eltűnt nők azt tervezték, hogy elköltöznek abból a lakásból, amit eddig béreltek, a hatóság ez ügyben is nyomozásokat folytatott - eredménytelenül.

Az aberdeeni rendőrség az elmúlt napokban a magyar ikerpár útvonalán lévő összes házba becsöngetett, ajtóról ajtóra járva igyekeztek információkat szerezni az eltűntekről.

Közben természetesen a magyar ikerpár családjával is folyamatosan tartják a kapcsolatot. Az eltűnt nők testvére, József, hétvégén közleményt adott ki, amiben mindenkit arra kért, hogy tiszteljék a család magánszféráját. "Arra kérnék mindenkit hogy tartsuk tiszteletben egymást. Semmilyen álhíreket senki ne terjesszen. Ami a sajtóban megjelent azzal tudunk mi is szolgálni. Skóciai hatóság végzi a dolgát. Kérek mindenkit, hogy most a család nincs abban a helyzetben hogy mindenkinek külön tájékoztatást adjunk. Mindenkinek köszönjük, hogy ebben a nehéz időkben velünk vagytok" - írta József.