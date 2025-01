Több alkalommal is elmondtam, hogy Trump beiktatásának kézzel fogható előnyei lesznek Magyarország számára, mert meg fog szűnni a közvetlen amerikai kormányzati beavatkozás a magyar politikába - és itt is az egyik első fontos döntés! Donald J. Trump, az USA 47. elnöke ugyanis ma azonnal végrehajtandó rendeletben felfüggesztette a különféle NGO-knak és álcivileknek szóló szövetségi támogatásokat, így hoppon maradnak az (egykori) demokrata mélyállam magyarországi kitartottjai is - kezdte elemzését Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

A rendelet szerint az Egyesült Államok segélyezési politikája ezentúl összhangban lesz az elnök külpolitikájával, ezért minden külföldi segélyprogramot felülvizsgálnak az „America First” elvének szemszögéből. Ez alapján hoznak döntést arról, hogy folytassák, módosítsák vagy megszüntessék azokat. A rendelet szerint az Egyesült Államok külföldi segélyezési rendszere olyan eszméket népszerűsít külföldön, amelyek ellentétesek a harmonikus nemzetközi kapcsolatokkal és a világbéke destabilizálását szolgálják. Ezért az USA segélyezési politikáját összhangba kell hozni az elnök külpolitikájával. Az Egyesült Államok külföldi fejlesztési segélyeinek kifizetéseit 90 napig szüneteltetik. Ezen időszakban nem fizethető ki semmilyen fejlesztési támogatás egyetlen külföldi országnak, nemzetközi szervezetnek és NGO-knak sem. Minden külföldi segélyprogramot felül kell vizsgálni, hogy mennyire felelnek meg az „America First” külpolitikának, hogy eldönthető legyen, folytassák, módosítsák vagy megszüntessék azokat. A Trump-kormányzat 90 napon belül dönt a programok végleges sorsáról. Nekünk van ötletünk, hogy mely programokat lehetne végképp megszüntetni. Hail to the Chief!" A rendelet teljes, hivatalos szövege itt olvasható. 🇺🇸 👏🏻 🇭🇺 Nem gurul több adódollár az USA-ból! Több alkalommal is elmondtam, hogy Trump beiktatásának kézzel fogható... Posted by Szánthó Miklós on Tuesday, January 21, 2025

