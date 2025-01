Szaúd-Arábia felkérte Hans Zimmert, hogy dolgozza át a nemzeti himnuszt

Hans Zimmer, aki olyan ikonikus filmek zenéjét szerezte, mint Az oroszlánkirály, a Dűne vagy a Sötét lovag trilógia, már nagy vonalakban megállapodott a projektről – közölte Alalshikh.

Sokat beszélgettünk a jövőbeni tervekről, amelyek között szerepel a szaúdi nemzeti himnusz újrahangszerelése különböző hangszerekkel

– írta Alalshikh az X közösségi platformon.

A megbeszélések során Zimmer egy szaúdi inspirációjú musicalről (Arabia), egy nagyszabású koncertről és a The Battle of Yarmuk című készülő film zenéjéről is tárgyalt.

Mindezen projektek esetében már körvonalaztuk az elképzeléseinket, és bízom benne, hogy hamarosan végleges megállapodás születik

– tette hozzá a tisztviselő.

Hans Zimmer

Fotó: NurPhoto via AFP

A jelenlegi szaúdi himnuszt, az Aash Al-Malik-ot (Éljen soká a király), Abdul Rahman Al-Khateeb egyiptomi zeneszerző komponálta 1947-ben Abdulaziz király megbízásából. A himnusz a korszakra jellemző „arab fanfár” stílusban íródott - számolt be róla a Guardian.

Szaúd-Arábia az elmúlt években átfogó modernizációs programba kezdett, amelynek célja a gazdaság diverzifikálása az olajfüggőség csökkentése érdekében.

Az ország megnyitotta mozijait, engedélyezte a nők számára az autóvezetést, és 2018-ban megkezdte az első nem muszlim turisták fogadását. A reformokhoz olyan nagyszabású projektek társulnak, mint a NEOM futurisztikus városának építése és luxus üdülőhelyek létrehozása.

A kulturális nyitás ellenére a királyságot továbbra is bírálatok érik az emberi jogok helyzete miatt.

Aktivisták szerint a modernizációs törekvések és az imázsépítés célja, hogy eltereljék a figyelmet a szólásszabadság korlátozásáról, a nők jogainak hiányosságairól, valamint a világ egyik legmagasabb kivégzési számáról.

A szaúdi NEOM által 2022. július 26-án rendelkezésre bocsátott képen a Vörös-tengeri NEOM megaváros szívében található 500 méter magas, párhuzamos szerkezetek tervrajza látható, amelyeket együttesen The Line néven ismerünk

Fotó: AFP

Szaúd-Arábia az eddig tervezettnél is látványosabb fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt években a Neom névre keresztelt projekt keretein belül.

Az eredetileg 2017-ben bejelentett terv egy olyan óriásmetropoliszról szól, amely 2030-ra készülne el teljesen, és összesen 500 milliárd dollárba kerül.

Augusztusban beszámoltunk arról is, hogy tíz év múlva Szaúd-Arábia rendezi meg a futball világbajnokságot, a meccseket 15 stadionban fogják játszani. Jó ideje folyamatosan érkeznek az olajkirályságból a futurisztikusabbnál futurisztikusabb beruházásokról szóló tervek, amelyek egy grandiózus fejlesztési program részét képezik, de a focivébére építendő NEOM stadion még ezeken is túltesz.