Ahogy az Origo is beszámolt róla, óriási külföldi nyomás nehezedik Belgrádra. Szerbia a közelmúltban több katonai szerződést is felbontott Oroszországgal – erősítette meg Milan Mojszilovics, a szerb hadsereg vezérkari főnöke. A döntés hátterében a világ jelenlegi instabil helyzete áll, amely megnehezíti a két ország közötti katonai együttműködést. Mojszilovics szerint a szankciók miatt gyakorlatilag lehetetlenné vált az orosz fegyverszállítások lebonyolítása, noha a szerb hadsereg továbbra is képes karbantartani szovjet és orosz eredetű fegyverzetét, amelyet számos ország gyárt licenc alapján.

Előzmények

2024 áprilisában Szerbia úgy döntött, hogy francia vadászgépeket vásárol orosz gépek helyett. A döntés mögött az ukrajnai konfliktus és a szovjet eredetű fegyverzet karbantartásával kapcsolatos nehézségek álltak. Akkoriban Alekszej Csepa, az orosz Duma képviselője is megerősítette, hogy a szerb döntés nem fogja negatívan befolyásolni a két ország közötti kapcsolatokat, noha Vucsicsra komoly nyomás nehezedik a Nyugat részéről. A döntés újabb jele annak, hogy a nemzetközi konfliktusok miként formálják az országok közötti katonai és diplomáciai kapcsolatokat.

A szerződések egy részét végleg megszakították, míg másokat elhalasztottak abban a reményben, hogy a nemzetközi kapcsolatok rendeződése lehetővé teszi azok újbóli életbe léptetését. A vezérkari főnök hangsúlyozta, hogy a szerb kormány diplomáciai úton igyekszik megoldást találni a helyzetre.

Moszkva reakciója

A Föderációs Tanács nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának első elnökhelyettese, Vlagyimir Dzsbárov, kijelentette, hogy Szerbia, különösen Alekszandar Vucsics elnök, komoly nyomás alatt áll a NATO-országok részéről. Hozzátette, hogy a két ország közötti kapcsolat továbbra is baráti marad és Moszkva a jövőben is fejleszteni kívánja azokat - írja a lenta.ru.

