A magyar-amerikai kapcsolatok újjáépítése új mozgásteret ad a kormány politikájának

Ezzel kapcsolatban a gazdasági semlegesség stratégiáját is említette, amelynek keretében hazánk mára a keleti és a nyugati beruházók egy fontos találkozási pontjává vált, a gyakorlatban ugyanis jól működik az együttműködés ezen vállalatok között. "Ezért én abban is reménykedem, hogy Donald Trump - mint egy igazi dealmaker, egy, az üzleti életben is sikeres döntéseket hozott ember - fog tudni olyan megállapodásokat kötni a világgazdaság jelentős szereplőivel, amelyek végül is nem kereskedelmi háborúkban, hanem nagy globális együttműködésben csúcsosodnak ki" - jelentette ki.

A miniszter a magyar-szlovák kapcsolatokkal összefüggésben leszögezte, hogy

a magyar külpolitikának a szíve közepe a nemzetpolitika, a kormánynak felelőssége van abban, hogy a külhoni magyar nemzeti közösségek sorsa is rendben legyen. "Minden magyar felelős minden magyarért. Mi ezt valljuk"

- húzta alá.

Márpedig - mint kifejtette - minél jobb egy szomszédos országgal az együttműködés, annál jobb az ott élő magyar nemzeti közösség helyzete is, ezért a kormány normális együttműködésre törekszik minden szomszédjával. "Ez többé-kevésbé - inkább többé, mint kevésbé - sikerült. Ukrajnával egyértelműen kudarcra vezettek ezek a törekvések, ugyanis gyakorlatilag