Mit kell tudni a terroristacsoportról, amelyet Magyar Péter álhírekkel akart Magyarországra szabadítani?

Amellett viszont nem lehet szó nélkül elmenni, hogy az országot jelenleg a Hajat Tahrir al-Sham (HTS) irányítja, amelyet az ENSZ és az Egyesült Államok is terrorszervezetként tart számon. A szervezet elődje még 2021-ben jött létre Szíriában az al-Káida kötelékében, hogy az Aszad-rezsim ellen harcoljon, 2016-ban viszont elszakadtak az al-Káidától, a szakértők többsége viszont úgy gondolta, hogy a nyilvános szakítás csak egy színjáték része volt, továbbra is az al-Káida ad stratégiai és műveleti tanácsokat a terrorszervezetnek. 2017 januárjában Szíriában több terrorszervezet is összeolvadt, így jött létre a ma is ismert HTS. Ugyan a terrorszervezetek összeolvadását követően valóban megromlott a viszony az al-Káidával, a két terrorszervezett főbb céljai közül több is azonos.

Szíriai lázadók ünnepelnek Damaszkuszban 2024. december 8-án, miután a felkelők megdöntötték Bassár el-Aszad szíriai elnök kormányát

Fotó: MTI/AP/Huszein Malla

Leginkább viszont Szíriára vonatkozó célokat fogalmaztak meg, mint az Iszlám Állam kiűzése, Észak-Szíria megerősítése és védelme, a területveszteségek megállítása, az iráni milíciák visszaverése. 2018 októberében úgy becsülték, hogy a terrorszervezetnek 12-15 ezer harcosa volt. Összesen 1786 incidens fűződik a nevükhöz, amelyek jelentős többsége a kormányellenes aktivitásukból következik, viszont 99 esetben civilek ellen követtek el erőszakot. A HTS viszont menedéket nyújtott több olyan terrorista vezetőnek is, akik nyugati országok ellen terveztek merényleteket - áll a CSIS elemzésében.

A Carnegie Endowement a szír felkelés Oroszországra gyakorolt hatásairól azt írta, hogy Moszkva az Aszad-rezsim bukásával elvesztette egyik legfontosabb logisztika központját, ahonnan a teljes afrikai műveleteiket is irányították és ellátták. A szír befolyásuknak köszönhetően voltak képesek megfúrni több olyan projektet is, amely a földgázt Európába juttatta volna Oroszországot megkerülve, míg a terrorizmus távol tudták tartani (többnyire) saját területeiktől.

El-Aszad bukásával ezen előnyök többségét már nem élvezik, és kérdéses az is, hogy mi történik majd az ország területén lévő katonai bázisaikkal.

Moszkva számára az egyetlen siker el-Aszad kimenekítése volt, ami megmutatta, hogy hajlandóak és képesek segíteni bajba jutott szövetségeseiken, még azt követően is, hogy elbuktak. Moszkva álláspontja szerint a Szíriában elszenvedett vereségnek nem lesznek messzemenő következményei, ha Ukrajnában el tudják érni céljaikat. A hatások viszont Ukrajnától függetlenül is érződhetnek, hiszen a hatalomra jutó terrorszervezet és a Szíriát irányító dzsihadisták nem nézik jó szemmel, hogy el-Aszad Moszkvába menekült, így a terrorfenyegetés komoly kockázatot jelent Oroszország számára.