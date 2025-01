Tömegével gyújtják fel a rendőrautókat Münchenben

Szombaton kora reggel összesen 23 jármű, 22 kisbusz és egy személyautó égett ki teljesen a müncheni rendőrkutyás egység parkolójában. A parkolóban már csak az egykori rendőrautók kiégett csontvázai hevernek ott. A Bajor közszolgálati média tudósítása szerint a 23 jármű megsemmisülésével a kutyás egység elveszítette az autóflottájának a többségét, amit nem lesz könnyű pótolni, mivel olyan járművekről van szó, amelyek speciálisan át voltak alakítva a kutyák szállításához.

Facebook/Munchen Merkur

A felgyújtott járművek pótlására szerencsére már több helyről is segítséget kap a müncheni rendőrkapitányság. Más bajor rendőr-kapitányságok mellett az osztrák rendőr-főkapitányság is megígérte, hogy járművekkel segíti a müncheni kollégákat. A rendőrség szóvivőjének közlése szerint München városa nevében, pedig Dieter Reiter polgármester is felajánlott járműveket a leégettek pótlásához, így a rendőrség a kutyás járőrszolgálat ellátását továbbra is biztosítani tudja majd.

A rendőrség szóvivőjének elmondása szerint a gyújtogatás ügyében még tart a nyomozás. A szóvivő nem kommentálta azt a kérdést, hogy politikai indíttatású lehetett-e a cselekmény. A felelősséget eddig senki sem vállalta magára a gyújtogatásárt.

A rendőrség és az ügyészség ugyanakkor azt is vizsgálja, hogy a kutyás rendőröket érintő gyújtogatásnak lehet-e köze a München környékének a civil és rendőri infrastruktúráját néhány éve újra és újra visszatérő módon szisztematikusan sújtó szándékos gyújtogatásokhoz.

2019 óta ismeretlenek Münchenben és környékén több alkalommal is felgyújtottak építési járműveket és kábelcsatornákat. Münchenben pedig az elmúlt években többször felgyújtottak ismeretlen tettesek rendőrautókat. Legutoljára például 2022 júniusában, nem sokkal a G7-csúcs előtt a Garmisch-Partenkirchen kerületben található Elmau kastélyban.