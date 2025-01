Halálra égett egy ember egy lakásban újév hajnalán

A rendőrség szerint röviddel éjfél után keletkezett tűz egy nyolcadik emeleti lakásban.

A tűzben egy ember halálos égési sérüléseket szenvedett.

A tűzeset miatt kiürítették az épületet, további személyi sérülés nem történt - írja a Paraméter.

A tűz okát egyelőre vizsgálják. A rendőrség általános veszélyeztetés ügyében indított eljárást.

