Összeszedtük, ezeknek a hollywoodi szupersztároknak égett le az otthona - videó

A kaliforniai Los Angelest napok óta a folyamatosan kialakuló erdőtüzek sorozata sújtja. Már közel 10 ezer hektárnyi területet emésztettek fel a lángok. A lakosság egy részét evakuálták, sokan fedél nélkül maradtak. A halálos áldozatok száma tízre nőtt, a pusztításról látványos légi felvételek készültek.

A civilek mellett a városban élő filmsztároknak sem kegyelmez a tűz, melyet a kedvezőtlen széljárás miatt rendkívül nehéz eloltani. Már több színészről és hírességről is tudni lehet, hogy elvesztették otthonukat, köztük az a Sir Anthony Hopkins is, akinek a háza néhány évvel ezelőtt már csodával határos módon megúszta az akkori erdőtüzek pusztítását, ám most nem volt ilyen szerencsés.

Legendary actor, Anthony Hopkins' $6 Million California home was burnt to the ground in Los Angeles fire pic.twitter.com/ax7CVXlfDM — Naija (@Naija_PR) January 9, 2025

Paris Hilton, a Hilton Hotels alapítójának, Conrad Hiltonnak a dédunokájának malibui otthona is leégett a Los Angeles-i tüzekben.

Paris Hilton's Malibu House Burned Down in Wildfire. 😮‼️ pic.twitter.com/8oce7nC54q — DramaAlert (@DramaAlert) January 8, 2025

A népszerű környéken szintén elvesztették otthonukat Tom Hanks, Ben Affleck és Reese Witherspoon. Őket és családjaikat kedden evakuálták, azóta kiderült, hogy egykori házaikba már nem térhetnek vissza.

Térképen a legnagyobb sztárok ingatlanjai:

Celebrity lost homes in Pacific Palisades fire:



Paris Hilton, Sir Anthony Hopkins, John Goodman, Billy Crystal, Miles Teller, Anna Faris, Adam Brody, Mark Hamill, James Woods, Mandy Moore, Fergie, Leighton Meester.



#PalisadesWildfire #eatonfire #CaliforniaWildfires… pic.twitter.com/thd9VWR8xp — Holmes1618 (@Holmes1618) January 9, 2025

James Woods kedden este azt írta a közösségi oldalán, hogy ő maga biztonságban van, de az otthonáról nem tudja, hogy áll-e még egyáltalán. Mark Hamill, a Star Wars-filmekben Luke Skywalkert alakító színész is arról írt, hogy kiürítette malibui otthonát, és családja az életéért menekült.

A This Is Us színésznője, Mandy Moore is kénytelen volt elhagyni otthonát a tüzek miatt. A színésznő így nyilatkozott:

Megpróbálom megóvni a gyerekeket attól a hatalmas szomorúságtól és aggodalomtól, amit érzek. Imádkozunk mindenkiért gyönyörű városunkban.

Tucatnyi híresség háza érintett

A hírességek ingatlanjait feltérképező Velvet Ropes szerint

Matt Damonnak, Steven Spielbergnek, Hilary Swanknek és Sally Fieldnek van otthona a tüzek közelében.

Ezen kívül a teljesség igénye nélkül Dr. Drenek, Adam Brodynak, Tyra Banksnek, Martin Shortnak, Anna Farisnek, Milo Ventimigliának, Linda Cardellininek, Mary McDonnellnek, Adam Sandlernek, Miles Tellernek és Jennifer Love Hewittnak, Eugene Levy és Fergie is érintett. De folyamatosan érkeznek a hírek az újabb és újabb hírességek leégett otthonairól.