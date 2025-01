Von der Leyen ismét több millió adag koronavírus elleni vakcinát rendelt

Bár a WHO hivatalosan 2023 májusában befejezettnek nyilvánította a Covid-19 világjárványt, az EU továbbra is felkészül az esetleges vészhelyzetekre. Az Európai Bizottság most új keretmegállapodást kötött a Modernával, amely lehetővé teszi az mRNS koronavírus elleni vakcina akár 146 millió adagjának szállítását - minimális beszerzési mennyiség nélkül - írja a berlini lap. A szerződés, amelyet 17 ország nevében az EU válságkezelő hatósága, a HERA írt alá, legfeljebb négy évre szól. A közös beszerzésben 15 uniós tagállam mellett nem uniós országok is részt vesznek, összesen 37 ország.

A vakcinák beszerzésének átláthatósága továbbra is kérdéses az európai vitában

Fotó: Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP

Nem világos, hogy mennyibe kerül egy adag

Továbbra sem világos, hogy mennyibe kerül egy adag. Az EU Bizottsága nem ad erről tájékoztatást. A szerződésben továbbra sem világos, hogy mennyibe kerül egy adag termék. A vakcinák beszerzésének átláthatósága továbbra is kérdéses az európai vitában.

Továbbra sem hozzák nyilvánosságra a Corona vakcina 2020-tól történő beszerzését

A koronavírus elleni vakcinák 2020-as beszerzése már eddig is átláthatatlan volt. Akkor Ursula von der Leyen bizottsági elnök megállapodott a Pfitzer főnökével, Albert Bourlával, hogy 1,8 milliárd adag vakcinát szállítanak a becslések szerint 35 millió euróért - igaz, pályázat nélkül, de privátban, sms-ben és telefonon.

Még mindig nem tudni, pontosan mennyi pénzt - az uniós polgárok adófizetőinek pénzét - költöttek el.

Az EU Bizottsága megerősítette az üzenetek létezését, de azt állítja, hogy azokban nem folytak szerződéstárgyalások. Az sms-eket azonban nem mentették el - írta a Tűzfalcsoport közösségi oldalán.