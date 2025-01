Kiemelt biztonsági készültség Rómában, vörös biztonsági zónát jelöltek ki

A Termini pályaudvarnál található a legforgalmasabb metrócsomópont is napi félmillió utassal, valamint a legnagyobb buszterminál, ahol a repülőtéri buszok is megállnak. Az Esquilino-dombon van a Ferenc pápa számára nagyon kedves Santa Maria Maggiore-bazilika, amelynek szentkapuja január elsején nyílt meg, és azóta is hosszú sorok várakoznak a belépésre.

Ugyanebben a negyedben sorakozik a város szállodáinak és szálláshelyeinek nagy része a vasútállomáshoz való közelség miatt.

Matteo Piantedosi belügyminiszter december végén, a jubileumi szentév kezdetekor szólította fel a prefektusokat, hogy városaikban rendkívüli biztonsági zónákat jelöljenek ki, ahonnan kitiltják a büntetett előéletű vagy veszélyesnek tartott személyeket.

A rendelkezés értelmében a rendfenntartó erők utcai ellenőrzések során azonnal feltartóztathatják és eltávolíthatják a városok bizonyos részeiből az utóbbi öt évben személy vagy vagyon elleni bűncselekményekért elítélt embereket, valamint azokat, akiket veszélyesnek tartanak, mert fenyegető, agresszív magatartást tanúsítanak.

Milánóban december 30-án lépett életbe a tiltás a város öt területén, köztük a pályaudvaroknál is, és egészen március végéig marad érvényben. Firenzében és Bolognában is hasonló biztonsági zónákat vezettek be.

A vörös zónák nem titkolt célja között van az illegális bevándorlók eltávolítása.

A belügyminisztérium közlése szerint Rómában a következő napokban léphet életbe az intézkedés, és egyelőre a Termini-Esquilino kerületére vonatkozik. A tárca jelzése szerint a vörös zóna akár egész évben, a jubileumi szentév lezárásáig fennmaradhat. A Termini pályaudvar korábban is rendkívüli biztonsági problémát képviselt az állomáson és környékén tartózkodó migránsok és hajléktalanok miatt. Afrikai bevándorlók éjszakai találkozóhelyeként ismert , az utóbbi hónapokban több beavatkozásra volt szükség migráns fiatalok egymás közötti támadása miatt. A közeli gyorséttermet a hatóságok decemberben tíz napra bezáratták, mivel drogelosztó helyként működött.