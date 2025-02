A németeknek elegük lett a migrációból, piros lapot mutattak a fősodornak

A CSU-val a másik két félnek könnyebb megegyezni, mintha egy negyediket is be kellene venni a megállapodásba, ezért gyors tárgyalásokra számíthatunk, már csak azért is mert nagyon sok a tennivalójuk a gazdaság, a migráció terén is, és értik a szavazói üzenetet. Minél hamarabb kezdik meg ennek a munkának az elvégzését, egyrészt Németországnak is annál jobb, másrészt ezeknek a pártoknak is.