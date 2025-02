Akkor omlik le az AfD körüli tűzfal, ha Nyugat-Németországban is nyerni tud egy választókerületben – Stefán Csaba értékel az Origónak

– Az idei Bundestag-választáson a hideg idő ellenére sokkal magasabb, 83 százalékos volt a részvételi arány, mint 2021 szeptemberében. Minek köszönhető ez?

– Az elemzők szerint ez a polarizáció miatt van. Ez azt jelenti, hogy amikor mélyebb szakadékok vannak a választók között, és mindenkinek erős véleménye van arról, hogy Németországnak milyen irányba kéne tartania, az mindig mobilizálja a szavazókat. Valószínűleg ez történt most is.

2021 szeptemberéhez képest sokkal többen gondolták úgy, hogy muszáj kinyilatkoztatni a véleményüket annak érdekében, hogy Németország olyan irányba induljon el, amilyenbe ők akarják.

– Mivel magyarázható az Alternatíva Németországért (AfD) kiemelkedően erős szereplése?

– Az AfD megerősödésének alapvető oka a migrációs helyzet. Németországban továbbra is migrációs válság van, egy év leforgása alatt hat olyan késes vagy autós támadás is történt, amelyeket bevándorló hátterűek követtek el. Ez alátámasztja a párt nagyon régóta hangoztatott üzenetét, miszerint túl sok a bevándorló Németországban. A második ok gazdasági, ezen a téren szintén érzékelhető egy jobbratolódás.

Az AfD konzekvensen képvisel egy neoliberális gazdasági programot, amely adócsökkentésekről és a közterhek csökkentéséről szól abban az országban, ahol éppen gazdasági és versenyképességi válság van.

A harmadik ok véleményem szerint az, hogy a németeknél erős az elitellenesség, ami az elejétől fogva jellemzi a párt szavazóit. Míg régebben egy protestpártként beszélhettünk az AfD-ről, most már megvan a párt saját magszavazó rétege. De a magszavazókat továbbra is az elitellenesség köti össze.