Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke ebben az összefüggésben a szerda esti sajtóértekezletén kijelentette: a miniszterelnök, mint látható, pingpongozik a munkahelyén.

Utalva arra, hogy a film végén Tusk nevető arca jelenik meg, Kaczynski megjegyezte: az ügy egyáltalán nem nevetséges, és remélhetőleg eljön az ideje, hogy az urak abbahagyják a nevetést.

Swieczkowski lépését a PiS elnöke rendkívüli súlyúnak nevezte.

A bejelentés megfelelő reagálás az országban fennálló helyzetre

- fogalmazott.

Lengyelországban erőszakosan vették át az állami intézményeket, köztük a közszolgálati televíziót, az ügyészséget - fejtette ki, majd hozzátette:

olyan helyzettel van dolgunk, hogy a jog igazából nem érvényesül.

Már korábban is írtunk róla, hogy egyre elképesztőbb és egyre veszélyesebb a Sorosék által hatalomba segített lengyel miniszterelnök háborúpárti hangneme. Tavaly márciusban is nyílt háborús propagandabeszédet mondott. Írtunk arról is, hogy Donald Tusk baloldali kormánya egyre több bűncselekményt követ el.