A baljós előzmények

2024-ben Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva bejelentette, hogy egy „agresszívabb ütemterv” alapján már tavaly négy atomerőművi egység építését kezdik el a nyugat-ukrajnai Hmelnickij Atomerőmű telephelyén. A beszámoló szerint két orosz, VVER-1000 típusú egységet kívánnak megépíteni, avagy befejezni, mindezek mellett pedig két amerikai AP-1000 típusú blokk építését is tervezik. Az ukrán energetikai miniszter fő üzenete az volt, hogy Ukrajnában

Európa legnagyobb atomerőműve épül meg.

Ugyanakkor egy szó sem esett arról, hogy Ukrajna képes lehet-e az ukrán-orosz fegyveres konfliktus, a politikai zűrzavar és a súlyos gazdasági nehézségek közepette atomerőművi beruházást indítani. Nem is beszélve a nukleáris biztonságról, hiszen mind a mai napig bizonytalan, hogy Ukrajna miként teljesíti a nemzetközi bejelentési kötelezettségeit például a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, és semmi sem ismert a tervezett beruházás műszaki paramértereiről vagy a megvalósíthatósági tanulmányokról.

Az ukrán parlament február elején jóváhagyta, hogy az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom orosz reaktorokat, pontosabban reaktortartályokat vásároljon Bulgáriától legalább 600 millió euró értékben.

Ezzel a döntéssel végeredményben Ukrajna jóváhagyta ezt a beruházást még akkor is, ha nem konkrétan a beruházás befejezéséről döntöttek, hanem csak a reaktorok megvásárlásáról. Emlékezetes, hogy a reaktortartályok a bulgáriai Belene Atomerőmű számára készültek, miután a Roszatom fejezte volna be az 1990-ben jegelt atomerőművi bővítést, de a szófiai kormány amerikai nyomásgyakorlásra – lényegében politikai okokból – 2012-ben egyoldalúan felmondta a szerződést. Utóbb a két elkészült és leszállított reaktortartály miatt a nemzetközi döntőbírósági döntés nyomán Bulgária kénytelen volt kártérítést fizetni a Roszatomnak, amit most visszaszerezhet azzal, hogy Ukrajnának adja el a feleslegessé vált reaktortartályokat és talán még keres is az üzleten.