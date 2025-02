Egy bébiszitter több csontját is eltörte egy rábízott csecsemőnek

Egy anya egy tinédzser bébiszitterre bízta az akkor 5 hónapos kisfiát. Az akkor 19 éves Cameron Shaw vigyázott a gyerekre az egyik szobában, amikor az anya egy kísérteties sikolyt hallott onnan.

Azonnal odaszaladt, és azt látta, hogy a gyermeke óriási fájdalmat él át, így kórházba akarta vinni.

Shaw megpróbálta lebeszélni erről, azt állította, hogy szerinte jól van a baba. Az édesanya végül nem hallgatott rá és azonnal kórházba ment vele, ahol kiderült, hogy a lába és több bordája is eltört. Az orvosszakértők szerint vagy erős csavaró-húzó mozdulat okozta, vagy durván a földhöz vágták.

A gyerek anyja azt mondta, hogy ez az esemény elvette tőle a babájával töltött boldog gyerekkort, mert annyira sok sérülése lett a babának, hogy megölelni is alig merte. Illetve a gyereknek is maradandó traumát okozott, mert azóta fél a férfiak mellett és sokáig aludni sem tudott.

A környékbeli lakók többször is megalázták és összebeszéltek a háta mögött, amikor a begipszelt babájával sétált az utcán. Szerinte a szomszédok rossz anyának tartják őt.

Shaw később bevallotta, hogy ő okozta a gyerek sérüléseit, mert nagyon frusztrált volt, és emiatt tette le a babát olyan nagy erővel. Továbbá beismerte, hogy erősen megszorította a csecsemőt.

A bíróság végül 22 hónap börtönbüntetésre ítélte a férfit, illetve 10 év távolságtartást rendelt el.

A bíróság előtt elhangzott, hogy a fiatal férfi nehéz gyermekkoron ment keresztül: apja bántalmazta édesanyját még a terhessége alatt is, aminek következtében Shaw agykárosodást szenvedett. Édesanyja drogfüggő volt, így a fiú gyermekotthonokban nevelkedett, majd egy időben hajléktalanként az erdőben élt.