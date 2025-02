Az első külföldi CPAC-et 2017-ben Japánban tartották, és azóta Argentínában, Ausztráliában, Brazíliában, Mexikóban és Dél-Koreában is szerveztek hasonló eseményeket. Ezek a rendezvények az amerikai főesemény mintájára épülnek, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, ugyanakkor amerikai republikánus politikusok is szerepelnek a meghívottak között. Európában először 2022-ben Magyarország adott otthont a CPAC-nek, majd 2023-ban és 2024-ben is megrendezték, egyre rangosabb vendéglistával. Idén Magyarországon május 30-31 között rendezi az Alapjogokért Központ, és az eseményen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök is.

Európát idén Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés, valamint a Patrióták Európáért párt elnöke, Nigel Farage, a brit Reform UK párt vezetője, illetve Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke és Mateusz Morawiecki, korábbi lengyel miniszterelnök képviseli a Washingtonban tartott CPAC-en.

Továbbá az eseményen részt vesz Szánthó Miklós is, az Alapjogokért Központ főigazgatója, aki csütörtökön az Origónak adott interjút a washingtoni CPAC-ről.