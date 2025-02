Dömötör Csaba kemény üzenetet küldött Brüsszelnek, nem fognak örülni neki

A Patrióták európai parlamenti képviselőcsoportja jogi úton fogja kikényszeríteni Brüsszelben az aktivista szervezetek támogatásáról szóló uniós szerződések nyilvánosságra hozatalát - közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Strasbourgban.

Egyre több tudható arról, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság aktivista csoportok százait pénzeli szerte Európában. Olyan aktivistacsoportokról van szó, amelyek a liberális brüsszeli politikát képviselik minden országban, és nem a választók akaratát képviselik, hanem egy szűk elitét. A pénzzel "jócskán kitömött" aktivista csoportok az uniós bizottság álláspontját visszhangozzák a gazdákkal szemben, a háború mellett érvelnek a békepártiakkal szemben, vagy a illegális bevándorlókkal karöltve perelnek védekező államokat. A radikális baloldali ideológiát képviselő szervezetek is jelentős pénzt kaphattak"

- mondta el az Európai Parlament plenáris ülésének szünetében a fideszes politikus magyar újságíróknak nyilatkozva.

Az EP képviselő arról is beszélt, hogy az Európai Bizottság korábbi ügyvezető alelnökéhez, Frans Timmermans európai zöld megállapodásért felelős, posztjáról lemondott uniós biztoshoz köthető botrány kapcsán az is kiderült, hogy a pénzelt szervezeteknek tüntetéseket is kellett szervezniük a más véleményen lévő döntéshozók vagy éppen kormányok ellen. A rendszer hasonlít az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) finanszírozási rendszeréhez, a művelet azonban Brüsszelben több programon keresztül zajlik.

Azt is mondhatnám, hogy az amerikai demokratáknak és a Soros nevű spekulánsnak Brüsszelben is volt egy nagy kasszája, és abba mindig az európai adófizetők dobálták a pénzeket, miközben talán nem is tudtak róla"

- fogalmazott a politikus, hangsúlyozva, hogy az Európai Parlament is részt vett ebben a műveletben. Például, mint kiderült, a tavaly júniusi európai parlamenti választást megelőzően az EP 53 milliárd forintnak megfelelő összeget osztott szét liberális médiumok között szerte Európában. Mindezt átláthatatlan módon.