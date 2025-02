Donald Trump elrendelte: egy vagyonalap szerezné meg az amerikai TikTok felét

A The International Forum of Sovereign Wealth Funds, londoni székhelyű szervezet szerint világszerte több mint 90 állami befektetési alap létezik jelenleg, amelyek több mint 8 billió dolláros vagyonnal gazdálkodnak. A Center for Global Development, washingtoni székhelyű független agytröszt elemzése szerint pedig az Egyesült Államokban több mint 20 állami befektetési alap létezik most állami szinten.