Trump minisztere pert indított a migrációs rendelettel dacoló Chicago ellen

Pam Bondi arról is döntött, hogy vizsgálat indul az előző adminisztráció idején Donald Trump ellen kezdeményezett bűnvádi eljárások ügyében. Ennek elvégzésére munkacsoportot hoztak létre, amelynek célja a kormányzati hatalom fegyverként való felhasználásának kivizsgálása (Weaponization Working Group). A testület végzi majd a vizsgálatot Jack Smith különleges ügyész tevékenységét illetően, aki a 2021. január 6-i zavargásokkal összefüggésben, valamint minősített iratok tárolása miatt két bűnvádi eljárást is jegyzett a jelenlegi elnökkel szemben a választási kampány idején. Vizsgálat tárgya Alvin Bragg New York-i demokrata párti kerületi ügyész munkája is, aki Donald Trump ellen New York állam törvénye alapján kezdeményezett bűnvádi eljárást a választási kampány során.

Szintén munkacsoport kezdi meg működését az amerikai igazságügyi minisztériumban az antiszemita jelenségekkel szembeni fellépésre, valamint a Hamász palesztin iszlamista szervezet felelősségre vonása érdekében a 2023. október 7-én elkövetett izraeli terrortámadás nyomán.

Az Egyesült Államok új igazságügyi minisztere emellett fegyelmi eljárást és végső esetben elbocsátást helyezett kilátásba a szervezethez tartozó jogászoknak, amennyiben visszautasítják a Trump-adminisztráció politikáját képviselő intézkedések végrehajtását.