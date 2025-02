Trump ajánlatának köszönhetően Putyin megegyezésre törekszik majd

A január elején üzembe helyezett Diplomáciai Kristálygömböm azt jósolta, hogy „Trump és csapata…a csapdába nem akar besétálni...az ő olvasatukban (Ukrajna) NATO-tagságának lebegtetése nem stratégiai eszköz, hanem kitettség, amelytől mihamarabb meg kell szabadulni…lendületből akarja majd levenni a napirendről ezt a zavaró tényezőt.” Nos úgy tűnik, a dolgok annál is gyorsabban haladnak, mint arra számítani lehetett.

Az elmúlt hét eseményeit leginkább egy tőzsdekrachhoz lehet hasonlítani, amikor hirtelen kipukkad a sokáig fújt buborék és kiderül a részvények valódi értéke. A szerdai másfél órás Trump-Putyin telefon, a Hegseth védelmi miniszter keltette szélvihar a NATO miniszteri tanácsülésén és Vance alelnök müncheni fellépése ezt a geopolitikai buborékot pukkasztotta ki, mindenki számára láthatóvá téve a pőre valóságot. Kimondatott, hogy Ukrajna nem lesz NATO-szövetséges, a háborúban az oroszok által megszállt területeit nem tudja visszafoglalni, az Egyesült Államok nem vesz részt az esetleges békerendezés katonai garantálásában és ha lesz is ilyen, az nem is lehet ötödik cikkelyes NATO-művelet.

Az elmúlt 96 órában igazából nem más történt, minthogy az új amerikai adminisztráció egyértelművé tette: Ukrajna ezt a háborút elveszítette; az Egyesült Államok amilyen gyorsan csak lehet, szabadulni fog a vereség ballasztjától; a NATO-t kalandorkodás helyett visszavezetik az eredeti hivatását jelentő kollektív védelemhez; az európaiak mozgástere pedig ebben annyi, hogy elfogadják a valóságot és az eddiginél jóval nagyobb részt vállalnak a saját biztonságuk fenntartásában.

Mindezt persze idáig is tudni lehetett, csak beszélni nem volt szabad róla. Brüsszelben még így is hidegzuhanyként érte a többséget, akik az utolsó pillanatig bizakodtak valamiféle csodában. Kínos volt nézni a NATO-főtitkár testbeszédét a mikrofon mögött, ahogyan bizonygatta, miszerint igazából soha nem is ígértek tagságot Ukrajnának. Neki intézményileg is igazodnia kellett az „új főnökhöz”, az EU külügyi főképviselője viszont őszinte értetlenséggel a tekintetében magyarázta a kamerákba, hogy az EU és Ukrajna akaratával szemben semmilyen rendezés nem lehetséges. Csatlakoztak hozzá az ún. Weimar+ formáció külügyminiszterei (Berlin, Párizs és Varsó, kiegészülve Londonnal, Rómával és Madriddal), akik egy alternatív valóságban élve követeltek helyet maguknak a tárgyalóasztalnál. Pikáns ez pl. annak a Spanyolországnak a részéről, amely a maga 1.4%-os GDP arányos védelmi ráfordításával tavaly az utolsó helyen állt a NATO-szövetségesek sorában.

A szituáció emlékeztet az 1956-os szuezi válságra, amikor a britek és a franciák a saját amerikai szövetségesük által leforrázva voltak kénytelenek visszavonulni Egyiptomból, szimbolikusan jelezve világbirodalmaik végét. Azzal a különbséggel, hogy a mai brit-francia haderő az egykori szuezi expedíció töredékét sem tudná végrehajtani – nemhogy Ukrajna új határait katonai erővel garantálni Oroszországgal szemben.

Az európai NATO-tagállamok haderői évtizedek óta súlyos képességhiányokkal küzdenek és az Ukrajnának átadott technika miatt a helyzet még romlott is, a kétségkívül növekvő védelmi költségvetések ellenére. Komplex műveletet pedig egyedül a NATO integrált parancsnoki struktúrája tud levezényelni – amely amerikai irányítás alatt, amerikai politikai akarat által „üzemel”. Az Európai Unió semmi ehhez foghatóval nem rendelkezik, az amerikai álláspontot pedig immár ismerjük. Ennyit az Ukrajnának nyújtani tervezett biztonsági garanciákról.

Paradox módon a Trump-féle sokkterápia Ukrajna túlélési esélyeit növeli, hiszen az idő az oroszoknak dolgozik a fronton és az ukrán hátországban egyaránt. Ennek ellenére Putyin megegyezésre törekszik majd, mert Trump ajánlata révén az orosz stratégiai célok karnyújtásnyi közelségbe kerültek.

A háború folytatása – főképp a Donbassz maradék erődítményeinek ostroma – túl nagy áldozattal járna és nem éri meg Trump felidegesítését és a stratégiai célok kockáztatását. Főleg, ha a tárgyalóasztalra fel lehet helyezni a szankciók oldását és a Nyugattal folytatott biznisz helyreállítását, ami az oroszoknak – bármit is mondjanak – nagyon fontos. Ez lesz majd a következő pofon az európai politikai elitnek, amikor az amerikai-orosz alkucsomagot az Egyesült Államok lenyomja Brüsszel torkán. Magyarországnak (vagy bárki másnak) nem kell majd vétóznia a szankciók meghosszabbításakor, mert a Bizottság maga fogja beterjeszteni azok fokozatos kivezetését. Ha nem így tenne és ellenállna Washingtonnak, akkor büntetés következik, pl. vámok formájában. Nem véletlen, hogy a piacok is erre rendezkedtek be és (többek között) a Trump-Putyin telefon hatására az elmúlt három napban 17 százalékot esett az Európában irányadó amszterdami tőzsdén a gáz ára. Ez még mindig a 2010-2020 közötti átlagár két és félszerese, de el lehet képzelni, hogy mit jelenthetne az európai (és benne a magyar) gazdaság számára a szankciók feloldása.