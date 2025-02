Váratlan helyen csap össze egymással az Egyesült Államok és Kína

– Trump panamai akciója milyen Közép- és Dél-Amerika koncepciót vetít előre az USA részéről?

– Az utóbbi időkben Kína jelenléte a térségben egyre komolyabb kihívást jelent Washingtonnak. Az elmúlt évtizedekben az USA passzivitásba vonult Latin-Amerikát illetően, hiszen a hidegháború után a gyengülő európai jelenlét mellett semmi sem fenyegette regionális érdekszféráját. Egészen a 2010-es évek végéig, amikor Kína rohamléptekben jelent meg Közép- és Dél-Amerikában. Az elmúlt 20 évben közel huszonötszörösére (400 milliárd dollárra) nőtt a kereskedelmi forgalom értéke Kína és a latin-amerikai országok között, ami előrejelzések szerint megkétszereződik 2040-re. Peking szisztematikusan építi ki geopolitikai bástyáit Latin-Amerikában is, hogy a neoliberális nemzetközi rendszerben új helyet harcoljon ki magának. A gazdasági kapcsolatok ellenőrzésével, a kritikus ásványkincsek kitermelésével és elosztásával, a kikötők és repülőterek (űrkutatási is) megvételével, vagy létesítésével/üzemeltetésével, Peking hatalmas nyomást tud gyakorolni az egész régióra (az utóbbi évtizedben hat régiós ország vonta vissza Tajvan elismerését), fokozva a geopolitikai érdekellentétet a még csak most feleszmélő USA-val. Különösképpen, mivel Peking már meglévő sok latin-amerikai kereskedelmi, polgári létesítménye fejleszthető fel viszonylag gyorsan és könnyen katonaivá. A Trump Adminisztráció most gyors lépéseket tervez tenni ennek visszafordítására egész Latin-Amerikában, alkalmazva vagy a büntetés, vagy a jutalmazás politikáját. Ezen lépéseknek lehetünk most szemtanúi például Panamában (csatorna) és El Salvadorban (atomreaktor építése) is. A közeljövőben várhatóan több másik latin-amerikai országban fog megjelenni amerikai projekt, elkötelezve a helyieket az USA felé és biztosítsa az újabb washingtoni térhódítást Kínával szemben.