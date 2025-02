Diktátor, mérsékelten sikeres humorista, aki szörnyű munkát végzett – így jutott el Trump és Zelenszkij kapcsolata a mélypontra

Zelenszkij november 16-án elmondta, hogy biztos benne, hogy Oroszország háborúja hamarabb véget ér, amint Donald Trump az USA elnöke lesz. „Ez ugyanis a Fehér Házat a következő ciklustól vezető adminisztráció célja. Ez az ő megközelítésük, az állampolgároknak tett ígéretük.”

2024. december 19-én Brüsszelben Zelenszkij elnök az amerikai elnökválasztás eredményére is reflektált, úgy fogalmazott, hogy “Trump elnök fokozni fogja a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket. Rajtunk múlik, hogy Európa támogatja-e egy erős, egységes hanggal."

2025-ben gyorsan lejtőre került a két elnök kapcsolata

(Photo by Tetiana DZHAFAROVA and ROBERTO SCHMIDT / various sources / AFP)

Zelenszkij sokat remélt Trump elnökségétől

2025. január 6-án egy interjúban az ukrán elnök, méltatva az amerikai hozzáállást, elmondta, tűzszünetre, illetve a békére is csak úgy van esély, ha az USA garantálja Kijev biztonságát a tárgyalások ideje alatt. Ennek hiányában meglátása szerint Oroszország csupán felhasználná a fegyvernyugvást arra, hogy felkészüljön egy újabb támadásra. Zelenszkij elmondta azt is, sokat remél Trump elnökségétől. Állítása szerint Trump telefonon biztosította arról, hogy első útjainak egyike Ukrajnába vezet majd.

2025. január 15-én úgy fogalmazott az ukrán elnök Donald Tuskkal közösen, hogy “megvitattuk a béke előmozdításának lehetőségeit is. Öt nap múlva beiktatják Trump elnököt. Aktív együttműködést várunk tőle “a békéhez erő kell” elképzelés alapján".

2025. január 20-án Zelenszkij elnök az ukrán néphez intézett hagyományos videóüzenetében arról beszélt, hogy Ukrajna és Litvánia közti egység jó példát ad arra, hogy végre biztonságot teremtsünk Európában.

Most jó alkalom kínálkozik erre. Beiktatták Donald Trumpot. Ő egy erős ember. Sok sikert kívánok neki és az amerikai népnek. Az ukránok készen állnak arra, hogy együtt dolgozzanak Amerikával a béke, egy valódi béke elérése érdekében. Ez egy olyan lehetőség, amit meg kell ragadnunk.

2025. január 25-én az ukrán elnök elmondta, támogatja Trump elnök azon vágyát, hogy sikereket érjünk el egy igazságos béke megteremtésében. Hozzátette ugyanakkor, ezt csak Ukrajnával együtt lehet elérni, mert Oroszország nem akarja befejezni a háborút. Rögzítette azt is, hogy Európának is helyet kell kapnia a tárgyalóasztalnál. “Szeretném, ha az európai hang is jelen lenne. Fontos ez nekünk, mert az EU tagjai leszünk. De ma nem tudom megmondani, hogy fog kinézni a tárgyalási folyamat, mivel nincs még közös tervünk.” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Ukrajnának már vannak kidolgozott tervei, a Békeformula és a Győzelmi Terv.