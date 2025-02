Elon Musk e-mailben küldött ultimátumot a szövetségi alkalmazottaknak

Elon Musk az X-en közölt bejegyzésében azt írta, hogy e-mailt kapott valamennyi szövetségi dolgozó, hogy arra válaszolva, nagyjából öt pontban foglalják össze, milyen produktívak voltak az előző héten.

Ha az e-mailt figyelmen kívül hagyják, és hétfő éjfélig nem érkezik rá választ, azt a szövetségi kormány felmondásként értelmezi

- közölte Musk.

A techmilliárdos a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) e-mailjéről azt írta, hogy az teljes összhangban van Donald Trump elnök utasításával.

Kormányzati támogatás

Az Egyesült Államok Személyzetkezelési Hivatalának (OPM) szóvivője a Fox News Digitalnak adott nyilatkozatában megerősítette Musk terveit.

"A Trump-adminisztrációnak a hatékony és elszámoltatható szövetségi munkaerő iránti elkötelezettsége részeként az OPM arra kéri az alkalmazottakat, hogy hétfő végéig adjanak rövid összefoglalót arról, amit a múlt héten tettek" - mondta a tisztviselő.

Steven Cheung, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója is támogatásának adott hangot a kezdeményezés mellett, és megosztott egy képernyőképet az e-mailről egy X-en közzétett bejegyzésben. "Ez nagyon jó ötlet, és még a Fehér Ház munkatársai is fel tudják sorolni az összes nagyszerű dolgot, amit ezen a héten tettek, ahogyan azt mindenkinek az adminisztrációban is meg kell tennie" - írta Cheung.

Tiltakozik a szakszervezet

Az NBC News szerint az FBI igazgatója, Kash Patel felszólította az alkalmazottakat, hogy ne válaszoljanak az e-mailre. Elmondása szerint az iroda saját eljárásai szerint vizsgálja felül a saját alkalmazottai munkáját. Ugyanilyen tartalmú felszólítást kaptak a külügyminisztérium alkalmazottai is, ahogy a szövetségi bíróságok tisztviselőinek sem kell reagálniuk a levélre.

Az Amerikai Kormányzati Alkalmazottak Szövetsége (AFGE) szakszervezete elítélte Musk terveit. Szerintük tiszteletlen a szövetségi alkalmazottakkal szemben, hogy igazolniuk kell a munkájukat egy meg nem választott milliárdos felé, aki egyetlen órát sem dolgozott a közszolgálatban.