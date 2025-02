Évek óta nem látott extrém hideg van Németországban

A német meteorológiai szolgálat közlése szerint az északkelet-németországi Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban, Anklam városban mínusz 20,7 Celsius-fokot jegyeztek fel a hajnali órákban. Az ilyen alacsony hőmérsékletek az utóbbi években már kifejezetten ritkák, de hétfőre a hóesés, a tiszta ég és a déli szél mind hozzájárult a szélsőséges hideghez. Múlt héten Berlinben is esett a hó, a hőmérséklet napok óta fagypont alatt van.

Brandenburgban bizarr jégképződmény látható egy kis patak partján, ahol tegnap este mínusz 15 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet

Fotó: PATRICK PLEUL / dpa Picture-Alliance via AFP

Németországban a meteorológiai szolgálat feljegyzései szerint a leghidegebb hőmérsékletet - 37,8 Celsius-fokot - 1929 februárjában mérték a déli Wolnzach városban.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a HungaroMet arról számolt be, hogy az idei tél leghidegebb napja volt a mai. Volt, ahol -14 fokot mértek hétfő hajnalban. A heti időjárás előrejelzésből pedig az is kiderült, hogy kemény éjszakai fagyok lesznek a hét hátralevő részében is.