Ferenc pápa békésen pihent az éjjel

Nem romlott, de érdemben nem is javult a római Gemelli kórházban ápolt Ferenc pápa állapota. Az éjszakát békésen pihenve töltötte - közölte a Szentszék.

Ferenc pápa február 14-i kórházba kerülése óta a legnehezebb napja a szombati volt. Az állapota továbbra is kritikus, nincs túl a veszélyen. Légzését a nap folyamán nagy áramlású oxigénnel segítették, és vérátömlesztésre is szüksége volt. Az egyházfő továbbra is éber, a szombati nap nagy részét fotelben ülve töltötte, még akkor is, ha péntekhez képest "fájdalmasabb volt" a napja - hangoztatta a Szentszék.

Erdő Péter bíboros levélben fejezte ki aggodalmát a pápa egészségi állapotát illetően, és felidézte a szentatya korábbi üzenetét, amelyet a betegek XXXIII. világnapján osztott meg, miszerint „a remény nem csal meg, sőt a próbatétel idején megerősít bennünket”. Több bíboros is arról nyilatkozott, hogy egészségének tartós megrendülése esetén Ferenc pápának le kellene mondania a hivataláról.

Imádkoznak érte

A szentszéki államtitkárság vezetője, Pietro Parolin bíboros egy szombat esti misén Bergamo városában hangsúlyozta, hogy az egyház és a hívők gondolatai és buzgó imája Ferenc pápa felépülésének szólnak.

Szombat délutántól a pápát ápoló Gemelli-klinika udvarán álló II. János Pál pápa szobránál spontán imádság indult, amelyen olaszok és külföldiek is részt vettek.

Több hívő már nem a Szent Péter térre megy, hanem a Gemelli-klinikához: a Rómában tartózkodó argentin turisták közül is sokan felkeresték a kórház udvarát, ahol virágokat, mécseseket, üzeneteket helyeznek el.

A Szent Péter-bazilika a szombat esti kilenc órás misére, amikor általában üresebb szokott lenni, megtelt hívőkkel, akik a pápáért imádkoztak.