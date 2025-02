Ferenc pápa napok óta betegeskedik

Matteo Bruni szóvivő tájékoztatása szerint a 88 éves egyházfő napok óta betegeskedik.

A bronchitis miatt csütörtökön a Szent Márta-házban tartotta az audienciákat, pénteken és szombaton is ugyanott fogadja vendégeit és munkatársait.

Olaszországban az egészségügyi hatóságok nyolcmillióra teszik az eddig regisztrált influenzás betegek számát. A gyakran légzőszervi megbetegedéssel járó pandémia múlt héten érte el csúcspontját, amikor több mint egymillióan jelentettek beteget.

