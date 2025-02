Figyelmeztetést adott ki az Airbnb a mesterséges intelligencia felhasználásával megkísérelt csalások miatt

Az Airbnb turisztikai és szállásfoglaló platform és a Get Safe Online internetes biztonsággal foglalkozó cég kedden kiadott kutatása szerint a csalások miatt elveszített átlagos összeg jelenleg esetenként 1937 angol font (mintegy 937 ezer forint), és ez a szám az elmúlt években folyamatosan emelkedett. A tanulmány szerint a nyaralások foglalásával kapcsolatos csalások a leggyakoribb jogsértések közé tartoznak az Egyesült Királyságban, közvetlenül a hitelkártyacsalások és az adathalászatra épülő csalások után - írja az MTI.

Miközben a megkérdezettek 68 százaléka azt mondta, biztos benne, hogy felismeri a hamis nyaralási hirdetéseket, közel kétharmaduk nem tudta kiszúrni a mesterséges intelligencia által generált képeket, amikor megmutatták nekik a nyaralóhelyeket.

A tanulmány arra is figyelmeztetett, hogy a fiatalabb korosztályokat jobban fenyegetik a közösségi médián keresztül történő átverések, miután a 30 év alattiak több mint 40 százaléka keresne vagy foglalna nyaralást a közösségi médiát felhasználva, és több mint egyharmaduk úgy nyilatkozott, hogy hajlandó lenne nagyobb összegű vásárlást is végrehajtani, ha azt egy híresség reklámozza. Az Airbnb közölte, hogy a számadatokat azért tette közzé, mert most zajlik a húsvéti üdülések foglalása.

A Get Safe Online a figyelmeztetés mellett számos biztonsági tippet adott, hogy segítsen az embereknek elkerülni a nyaralási csalásokat. Egyebek között arra ösztönzik a felhasználókat, hogy soha ne kattintsanak váratlanul megjelenő linkekre, mindig jelentsék a feltételezett csalásokat, és legyenek óvatosak a szokatlanul olcsó ajánlatokkal vagy a magas kauciókkal szemben.

Airbnb issues warning over holiday scams fuelled by AI and social media https://t.co/WJSUKBekfS — The Independent (@Independent) February 12, 2025

Arra is kérik a felhasználókat, hogy kerüljék az utazások közvetlen banki átutalással történő kifizetését, a foglalás és fizetés során maradjanak megbízható platformoknál, továbbá erős jelszóval és többfaktoros hitelesítéssel biztosítsák online fiókjaik biztonságát. Amanda Cupples, az Airbnb Egyesült Királyságért és Észak-Európáért felelős általános igazgatója elmondta:

Ahogy az emberek a húsvéti szünetet tervezik, a nyaralóknak ébernek kell maradniuk, amikor az utazásaikhoz ajánlatot keresnek. Az új technológiák gyorsan fejlődnek, és a megbízható platformok használata a foglaláshoz, a fizetéshez és a kommunikációhoz a legjobb módja annak, hogy legyőzzük a potenciális csalókat.

Hozzátette: az Airbnb-n lefoglalt üdülések védelmére biztosítékokat alkalmaznak. Tony Neate, a Get Safe Online vezérigazgatója elmondta: "A kutatás azt mutatja, hogy idén minden eddiginél fontosabb, hogy a nyaralás lefoglalásakor éberek legyünk. Ha fizetésre kerül a sor, mindig megbízható platformon fizessenek, amely jobb védelmet nyújt, mintha ismeretlen személynek adnák oda a pénzüket."

Amanda Cupples nemrég arról is beszélt, mikor lehet a legolcsóbban szállást foglalni.