„Fogalmam sincs, mi lesz” - drámai helyzet egy angol faluban - videó

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Surrey egyik falujában több lakót evakuálni kellett, mert a hatóságok attól tartanak, hogy robbanás következhet be, miután egy hatalmas és folyamatosan növekvő víznyelő jelent meg a főutcán, amely egy családi ház kertjét is elnyelte – írja a The Guardian.

A Surrey megyei tanács súlyosnak nyilvánította az esetet, és a helyi lakosokat arra kérték, hogy kerüljék el a területet, amíg a helyreállítási munkálatok folynak.

A rendőrség több ingatlant is kiürített, és arra kérik az embereket, hogy a lehető leggyorsabban hagyják el otthonaikat, mert a felszínre került kábelek robbanást okozhatnak.

Fotó: Jonathan Brady/PA Images via Getty Images

A lakók beszámolói szerint az evakuálás ijesztő volt. Egy férfi, aki mindössze egy hete költözött be új otthonába, kénytelen volt az autójában aludni.

Fogalmam sincs, mi fog történni innen. Senki nem tud pontos információt adni. Azt mondták, hogy akár egy hétig is eltarthat. Úgy tűnik, nem tudják, milyen állapotban vannak a gáz- és villanyvezetékek, így fennáll a robbanás, tűz vagy akár az összeomlás veszélye

– mondta Josh Neame a BBC-nek.

A helyi csatornahálózat üzemeltetője közölte, hogy mérnökeik már dolgoznak a megrepedt fő vízvezeték javításán, amelyet a víznyelő okozott. A vállalat palackozott vizet oszt a lakók számára.