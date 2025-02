Izraeli-palesztin tűzszünet: százak térhetnek haza családjaikhoz

Száznegyvenhárom palesztin rabot a Gázai övezetbe szállítanak és ott engednek szabadon, a többiek Ciszjordániába térhetnek haza családjaikhoz. Rámalláhban ünnepséget rendeztek az autóbuszokon érkezők fogadására.

Fotó: AAnadolu via AFP/2025

Az egyezmények részeként szombaton 2024 májusa óta először megnyitották az Egyiptom és a Gázai övezet közötti határátkelőt Rafahnál a palesztin betegek és sebesültek egyiptomi orvosi kezelése érdekében.

Az iszlamista Hamász terrorszervezet felügyelete alatt álló gázai egészségügyi minisztérium szerint szombaton elsőként ötven beteg és sebesült gyermek kel át hatvanegy kísérővel.

Naponta a Hamász ötven sebesültje utazhat Egyiptomba

Fotó: Jack GUEZ / AFP

A túszalku-tűzszüneti megállapodás alapján naponta a Hamász ötven sebesültje utazhat Egyiptomba egyenként három kísérővel.

Korábban arról is írtunk, hogy a Gázai övezetben megkezdődött az izraeli túszok negyedik csoportjának - három idős és beteg férfinak - az átadása a Nemzetközi Vöröskereszt küldötteinek szombat reggel. Az Origo korábban arról számolt be, hogy Januárban az Izrael és a Hamász között létrejött egy tűzszüneti és fogolycsere-megállapodás. Ezt követően pedig múlthéten csütörtökön arról is írtunk, hogy három embert engedtek szabadon a terroristák.