45 év után újra magyar zászló kerül az űrbe – történelmi pillanat küszöbén áll Magyarország!

Az űrmisszió a floridai Kennedy Űrközpontból indul 2025 tavaszán. A négyfős legénység a SpaceX egyik Crew Dragon űrhajóján utazik az ISS-re, ahol várhatóan 14 napot töltenek majd.

A HUNOR – Hungarian to Orbit – program 14 hónapig tartó kiválasztási szakasza után dőlt el, hogy Kapu Tibor és Cserényi Gyula tartalékűrhajós képviseli majd Magyarországot.

A kiválasztási folyamatban részt vett Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, aki a tizennégy hónapos felkészülési szakaszt is figyelemmel kísérte és fiatal űrhajósoknak azt tanácsolta, hogy mindig legyenek türelmesek, és derűvel tekintsenek a kihívások elé.

A NASA és nemzetközi partnerei jóváhagyták az Axiom Space Ax-4 küldetésének legénységét, a küldetés parancsnoka Peggy Whitson, korábbi NASA-űrhajós lesz, míg a pilótai feladatokat az indiai Shubhanshu Shukla (ISRO) látja el. Kapu Tibor mellett a lengyel Sławosz Uznański-Wiśniewski (ESA) is küldetésspecialistaként vesz részt a programban.

A sajtótájékoztatón bemutatták a küldetés hivatalos jelvényét.

Az eseményen az űrhajósok egyenként bemutatkoztak. Kapu Tibor elmesélte, hogy már gyerekként is büszke volt a magyar olimpikonokra, és úgy drukkolt nekik, mint saját családtagjainak.

Kapu Tibornak gyerekként két nagy álma volt: harci repülőgépekkel repülni, és egyszer a legnagyobb színpadon képviselni Magyarországot egy saját mezben, amelyen a neve és a magyar zászló is szerepel.

A magyar űrhajós kifejezte örök háláját hazájának:

Nem lehetek büszkébb arra, hogy képviselhetem Magyarországot ezen a színpadon.

Hozzátette, ez élete legnagyobb lehetősége.

A magyar űrhajós kifejtette, a magyar program célja, hogy élénkítse a hazai űrszektort, és kiemelkedő karrierlehetőségeket teremtsen az országon belül. Emellett pedig mint mondta a fiatalabb generációk űrtudomány iránti érdeklődésének felkeltése is céljuk.

45 év után újra magyar megy a világűrbe, ez megerősíti a nemzetközi térben elfoglalt pozícióját hazánknak az űrkutatás területén

– emelte ki Kapu Tibor.