Hódít az embereknek gyártott kutyaágy

Az emberek körében egyre népszerűbb az úgynevezett „emberi kutyaágy” – írja a Guardian.

A hatalmas plüssből készült puff lényege, hogy a gazdi együtt pihenhet kedvencével. A csavar abban van, hogy nem a kanapén, hanem kutyánk kiságyának óriási változatában pihenhetünk négylábú kedvencünkkel.

Aki nem szívesen hívja fel a kanapéra, vagy a saját ágyába a kutyáját, annak tökéletes megoldás lehet az emberi méretű kutyafekhely.

A termék eredetileg a Z generációt célozta meg – azon belül is azt a réteget, akik szeretik otthon, csendben eltölteni a szabadidejüket. A terméket rengetegen vásárolják, köztük olyanok is, akiknek nincs is házi kedvencük, mivel az embereknek gyártott kutyafekhely extra kényelmet ígér.