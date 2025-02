Magyarország az ukrajnai fegyverszállítások helyett a Közel-Kelet stabilitását támogatja

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy fontos továbbra is fenntartani az ENSZ békefenntartói jelenlétét a biztonság garantálása érdekében. Kifejtette, hogy ehhez Magyarország is hozzájárul, ezen műveletben tizenhat magyar katona szolgál, és a kormány ezen nem is kíván változtatni.

Kitért ezután arra is, hogy

Libanonban jelentős keresztény közösség él, és annak is különös jelentősége van, hogy keresztény elnököt választottak.

„Magyarország, a magyar kormány a felelős politikája keretében támogatja világszerte azon keresztény közösségeket, amelyek bajban vagy nehéz helyzetben vannak. Az elmúlt hét évben mintegy hatmilliárd forint értékben harmincnyolc fejlesztési, támogatási, illetve beruházási programot hajtottunk itt végre a keresztény közösség megerősítése érdekében” – tudatta.

Felújítottunk mintegy félszáz lerombolt keresztény templomot, hozzájárultunk iskolák, egészségügyi intézmények, kolostorok működéséhez, humanitárius segítséget biztosítottunk akkor, amikor arra épp szükség volt”

– sorolta.

Végül érintette azt is, hogy küszöbön áll az Európai Unió és Libanon közötti társulási tanács ülése, és a magyar kormány ennek mielőbbi megtartását sürgeti, illetve egy nagyobb összegű pénzügyi támogatás elfogadását a körülbelül 12-15 milliárd dollárosra becsült újjáépítésre, hogy biztosítható legyen ezáltal az állam működésének stabilitása és a libanoni hadsereg megerősítése.

„A stabil Libanon tehát hozzájárul a biztonságos Közel-Kelethez. És Magyarország a maga lépéseit ebből a szempontból megtette. Minket itt abszolút barátként tisztelnek és tartanak számon, és Magyarország a jövőben is támogatni fogja mindazon törekvéseket a nemzetközi politikai színtéren, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Libanonban béke, nyugalom és stabilitás legyen” – összegzett.