Nincs gondja a migránsokkal Magyar Péter emberének

Moussa Al-Hassan Diaw iszlamizmusszakértő ijesztő tényeket közölt egy interjúban. Szerinte

iskolai osztályonként két-három IS ideológiaszimpatizáns jut.

Még az őshonos osztrákok is, még a 13 éves fiúk és lányok is - figyelmeztet a szakértő. Az iszlamizmuskutató szerint ezek közül a fiatal fiúk közül sokan hűséget is esküdtek az IS-nek. Erősnek akarnak látszani, ijesztőnek tűnnek. Arra a kérdésre, hogy ki ezeknek a fiataloknak az ellensége, Diaw kifejti: „A Nyugat, az amerikaiak és a zsidók. A fanatikusok számára a gyilkosság jogos.”

Herbert Scheibner, volt védelmi miniszter is beszélt a jelenlegi terrorfenyegetésről Ausztriában és Európában.

Szerinte főleg Ausztriában az emberek mindig megpróbálják ezt egy kicsit eltolni.

"De a 2020-as bécsi terrortámadás óta tudni kell, hogy valós veszély fenyeget" – mondta a volt védelmi miniszter.

Ausztriában a muszlimok 10-20 százaléka is „fogékony a radikális eszmékre”.

Vérfürdőt akartak rendezni

Ahogy arról az Origo beszámolt, Taylor Swift 2024-es bécsi koncertjeit törölték biztonsági aggályok miatt. A 19 éves fő gyanúsított beismerő vallomást tett. Mint kiderült, az akkori csütörtöki vagy a pénteki koncert után a stadionon kívül robbanó szerkezetekkel és szúró-vágó fegyverekkel készült vérfürdőt rendezni. A gyanúsított már korábban rendőri megfigyelés alatt állt, mert szoros szálak fűzték egy iszlamista hálózathoz.

Majd egy harmadik gyanúsítottat, egy 18 éves iraki állampolgárságú férfit is letartóztattak Bécsben a Taylor Swift koncertje elleni merénylettervvel kapcsolatban a korábbi őrizetbe vételek után.

Az osztrák hatóságok az amerikai hírszerzéstől kaptak információkat a fenyegetésről, mivel az osztrák törvények nem teszik lehetővé az azonnali üzenetküldő alkalmazások megfigyelését, amelyekkel a gyanúsítottak kommunikáltak.