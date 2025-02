Ismét Magyarország a példa külföldön

Magyarországra sokan példaként, viszonyítási pontként tekintenek a világban, ez igaz az ország patrióta politikájára és a Hungary Helps programra is - írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán vasárnap. Azbej Tristan ennek egyik bizonyítékaként említette, hogy ezen a héten két meghatározó amerikai médium, a baloldali New York Times és a jobboldali Fox News is foglalkozott munkájukkal, idéztek a washingtoni látogatásán tett nyilatkozataiból.

Látogatásán Azbej Tristan találkozott Pete Maroccóval a Trump-kormányzat külügyi segélyekért felelős vezető tisztviselőjével. Beszélgetésük középpontjában „a USAID (az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége) által a Biden-adminisztráció alatt finanszírozott baloldali politikai korrupciós rendszer állt, amely beavatkozott Magyarország belügyeibe” – írta. Hozzáfűzte: Pete Marocco világossá tette, hogy a Trump-adminisztráció minden ilyen programot megszüntet. Azbej Tristan bejegyzése szerint a New York Times is beszámolt a találkozóról, „a sorok között elismerve”, hogy a külügyi segélyeknek álcázott politikai befolyásszerzés megakadályozása mit jelent Magyarországra nézve. „Magyarország jövőjéről a magyar emberek döntenek – nem külföldi érdekcsoportok. A nemzeti szuverenitás pedig nem alku tárgya” – hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette: a világ másik felében pedig nem woke ideológiai nyomásgyakorlásra van szükség, hanem valódi segítségre – például az ártatlanul szenvedők, köztük az üldözött keresztények védelmére. Nem hagyhatjuk, hogy a világ szemet hunyjon a keresztényellenes rémtettek felett. Ilyen volt az iszlamista terrortámadás is, amely során 70 keresztényt fejeztek le egy kongói templomban” – írta. A Fox News – Elon Musk, az amerikai kormányzati hatékonysági szervezet vezetője által is megosztott cikkében – felhívta a figyelmet arra, hogy a baloldali mainstream média szinte teljesen elhallgatta ezt a tragédiát – közölte Azbej Tristan, megjegyezve, ugyanez a cikk egyedüli kormányzati megszólalóként emelte ki a kongói áldozatokkal kapcsolatos szolidaritási nyilatkozatát, valamint a magyar kormány elkötelezettségét az üldözött keresztények megsegítése mellett. A tanulság egyértelmű: a nemzeti szuverenitást mindig védeni, a nemes ügyeket pedig mindig szolgálni kell – emelte ki Facebook-bejegyzésében az államtitkár.

