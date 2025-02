Medve kóborolhatott egy Hargita megyei iskola udvarán - videó

Az iskola dolgozói az elmúlt napokban medvenyomokat fedeztek fel az intézmény területén – erről számolt be az RMDSZ helyi szervezete.

Pozitívan értékelték a polgármesteri hivatal gyors reakcióját, amely egy vadhajtás megszervezésével igyekezett kezelni a helyzetet.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának alelnöke is értesült az esetről, és egy videóban reagált a fejleményekre.

A felvételen több, szerinte a helyszínen készült képet is bemutat, amelyeken medveürülék és lábnyomok láthatók.

Úgy véli, egy kisebb méretű anyamedve lehetett a látogató, és az egyszerű elriasztás nem nyújt tartós megoldást.

#Székelykeresztúr -on medvebarlang, a belterületén! #AMedveNemJáték 2 középiskola diákjai közvetlen veszélyben, de a város is. Sajnos a #HajráRMDSZ által kiharcolt jogszabályokat nem alkalmazzák. NULLA HIVATALOS VESZÉLY JELENTÉS EDDIG. Minisztériumi nyilvántartásban nem találtam egy bejelentést sem, előzö években sem volt, pedig rengetegszer volt ott a medve a városban. Arra kérem a városvezetést, ne látszólagos, hanem valós lépéseket tegyenek! Kommentbe beteszem a minisztérium linkjét, ahol lehet követni a településvezetés által jelentett medve veszélyt és intézkedéseket. #FogjunkÖssze

Véleménye szerint a gyerekek védelme érdekében elkerülhetetlen lehet a kilövés, különösen, mivel tudomása szerint az állat a tanintézmény közelében egy barlangban húzódhatott meg.

Emellett kifogásolta, hogy az incidensről nem található bejegyzés a környezetvédelmi minisztérium adatbázisában, holott a polgármesteri hivatalnak kellett volna azt feltöltenie.

Sérült kerítés és vonzó táplálék

Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere a Székelyhonnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a bejelentés nyomán kollégái, a helyi rendőrség és a Szalon Vadásztársulat szakemberei is kivonultak a helyszínre a múlt héten.

Ők egyetlen medvenyomot és ürüléket találtak, de utóbbit nem lehet egyértelműen a medvéhez kötni, mivel akár egy kóbor kutyától is származhatott.

Egy ürüléket és egy medvelábnyomot találtak a helyszínen

Fotó: SZÉKELYKERESZTÚR POLGÁRMESTERI HIVATALA

A helyzet pontos tisztázását tovább nehezíti, hogy az iskola kamerái éjszaka nem működtek, így nincs felvétel az esetleges behatolásról.

A polgármester szerint ha valóban medve járt az iskola udvarán, akkor valószínűleg a kerítésen található, régebb óta meglévő nyíláson keresztül jutott be, amelyet korábban nem javítottak ki.

Emellett az udvaron található diófa lehullott termése is vonzó táplálék lehetett számára. Az iskola vezetőségét írásban felszólították a kerítés megjavítására, amely azóta nagy valószínűséggel meg is történt. Ezenkívül szakértők bevonásával egy villanypásztor kihelyezését is tervezik, hogy megelőzzék a hasonló helyzetek kialakulását. Fontosnak tartják továbbá az udvaron lévő dió rendszeres eltakarítását is.