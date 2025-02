Medve támadt egy családra Németlipcse mellett

Egy barnamedve rontott egy gyermekes családra a hétvégén Németlipcse településen, miközben a család egy vadászösvényen túrázott Hlinisko térségében. Az esetet Ladislav Balážec polgármester jelentette be a közösségi oldalán.

A támadás során az apa és az anya saját testükkel óvták gyermekeiket, így a kicsik sértetlenek maradtak.

A szülők azonban könnyebb sérüléseket szenvedtek, miközben megpróbálták távol tartani az állatot.

A polgármester szerint csodával határos, hogy a történet nem végződött tragédiával.

A beszámolók szerint egy körülbelül 80 kilogrammos medve volt az elkövető.

Az eset után a polgármester és a barnamedvékkel foglalkozó akciócsoport a helyszínre látogatott, ahol vadkamerát helyeztek ki a terület monitorozására - számolt be róla a Paraméter.

A hónap elején arról is írtunk, hogy egy kisebb méretű medve járhatott a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium udvarán, ám a vadat azóta sikerült eltávolítani a környékről, és egy villanypásztor telepítését is tervezik. Vannak, akik szerint az állat kilövése lenne a legjobb megoldás.

Korábban arról is írtunk, hogy egy várandós, 14 éves lányra és egy 68 éves férfira támadt egy medve a Brassó megyei Krizba település egyik utcáján.

Medvetámadás történt a romániai Argeș megyében tavaly nyáron is: egy pásztorra támadt rá a medve és meg is harapta. Arról is írtunk, hogy szétmarcangolt egy őzet egy medve a marosvásárhelyi állatkertben. Az állat a kerítésen szökött be. Az állatkert értesítette a hatóságokat, akik csapdát állítottak fel.