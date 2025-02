Medvetámadás történt, Zsolnára riasztották a mentőket

Medvetámadáshoz riasztották a mentőket szombat délután Facskó községében, Szlovákia Zsolnai járásában.

A medvetámadás egy nehezen megközelíthető területen történt, a 38 éves férfit mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A Tvnoviny.sk úgy tudja a férfi hobbifotós, a támadás akkor érte, amikor épp a fotócsapdát ellenőrizte.

Bár volt nála medveriasztó spray, a támadás pillanatok alatt lezajlott még mielőtt használhatta volna.

A férfit a combján és a térdén harapta meg a medve, illetve a nyakánál is megsérült.

A zsolnai kórházba szállították, túl van az életveszélyen - írja a Parameter.

