"A megbeszélések nem a NATO keleti szárnyának biztonságára vagy a fekete-tengeri stabilitásra összpontosítanak, és ami a legfontosabb, nem születnek döntések. De biztosíthatom Önöket, hogy további lépések is lesznek még és mi is be leszünk vonva" – mondta Diaconescu.

A szlovén elnök Nataša Pirc Musar szintén kritizált a találkozót azzal, hogy "nem egyenlő mércével mérik az európai államokat".

Mindenesetre a NATO-főtitkár, Mark Rutte kijelentette, hogy

az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásoknak meg kell kezdődniük,

és visszautasította azokat a feltételezéseket, miszerint az amerikai elnök által kezdeményezett folyamat és a majdani megállapodás Oroszországot hozná kedvező helyzetbe. Hozzátette, hogy

Donald Trump amerikai elnök véget akar vetni a háborúnak, amelynek érdekében kezdeményezéssel élt. „Igaza van, és szükségük van ebben az amerikai vezető szerepre"

– jegyezte meg.

Oroszországot Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója képviseli a tárgyalásokon. Az Egyesült Államokat Donald Trump elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Mike Waltz, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff közel-keleti különmegbízott képviseli.

A Moszkva és Washington közötti kapcsolatok fontosak az egész világ számára – mondta Kirill Dmitriev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője a CNN-nek.

„Úgy gondolom, hogy Trump elnök nagyszerű problémamegoldó, és csapata is nagyszerű problémamegoldókból álló csapat"

– tette hozzá Dmitrijev - írja a TASS.