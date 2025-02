Meg kellett szakítani Ed Sheeran indiai koncertjét - videó

A sztár vasárnap esti fellépése előtt fehér pólóban és shortban adta elő a Shape of You című számát az India déli részén fekvő nagyváros központjában a nyílt utcán, amikor odalépett hozzá egy rendőr, és kihúzta a mikrofonját - számoltak be a történtekről a helyi hírcsatornák.

A hatósági közbelépés nagy felháborodást keltett a közönségben, de Sheeran hamarosan távozott a helyszínről.

A rendőrség közölte, hogy az esemény szervezőinek nem adtak engedélyt a fellépésre a város egyik legforgalmasabb utcáján.

Az engedély kiadását a Church street zsúfoltsága miatt utasítottam el. Ez az oka, hogy a zenészt felkérték a távozásra a helyszínről

- idézte a bengalurui rendőrfőnök nyilatkozatát az ANI indiai hírügynökség.

Ed Sheeran

Fotó: NurPhoto via AFP

Sheeran az Instagramján később azt írta, hogy volt engedélye a fellépésre.

Nem csak úgy véletlenszerűen tűntünk fel ott. De minden rendben

- írta.

A brit sztár Indiában turnézik. Vasárnap este Bengaluruban több ezer ember előtt zenélt, és az indiai énekesnő, Silpa Rao is fellépett a szabadtéri koncertjén.

Decemberben arról is írtunk, hogy a világtól elzárt himalájai királyságban, Bhutánban lépett fel Ed Sheeran.

Ezzel a zenész lett az első világsztár, aki fellépett a világra óvatosan megnyíló országban.

Beszámoltunk arról is, hogy július 20-án adott koncertet Magyarországon Ed Sheeran, akit élőben második alkalommal láthatott a hazai közönség élőben. Korábban 2019-ben látogatott el Budapestre, amikor a Sziget Fesztiválon lépett fel az egyik fő előadóként.

Ed Sheeran a nyáron újra felszította a vitát a suffolki kastélya kertjében épített vadvízi tava körül, miután megosztott egy videót, amelyen az látható, amint futás és szaunázás után fürdőnadrágban beugrik a vízbe.

Arról írtunk, hogy egy Premier League-csapat tulajdonosa lett az énekes.