Menekülést javasolnak Washingtonból az ukrán elnöknek

Vészesen egyre fogynak Zelenszkij barátai a Fehér Házban, már ha egyáltalán vannak még - írja a The New York Times.

Az amerikai lap szerint Donald Trump és Zelenszkij közötti feszültségek egészen 2019-ig nyúlnak vissza, amikor az USA akkori, 45. elnökeként azt kérte Zelenszkijtől, hogy indítson vizsgálatot a Biden-család korrupciógyanús ügyeiben azzal az ukrán Burisma Holdings földgáztársasággal összefüggésben, amely Hunter Bidennek évi 1 millió dollár fizetést adott a saját apja alelnöksége idején. Zelenszkij elutasította a nyomozás megindítását és nem segítette Trumpot az ellene az orosz-beavatkozás segítésére való hivatkozva a demokrata párt által elindított impeachment eljárásban sem.

A közelmúltban pedig Zelenszkij elutasította az USA azon követelését, miszerint Ukrajna ritkaföldfémkészleteinek a felét adja át az amerikai katonai segélyek visszafizetéseként. A Fehér Ház tisztviselői szerint Donald Trump emiatt úgy érzi, hogy Zelenszkij megszegte a korábban a Trump Towerben megkötött megállapodásukat az amerikai katonai segélyek ellentételezéséről.

De finoman szólva nem javított Zelenszkij megítélésén az sem, hogy az ukrán elnök éles hangvétellel bírálta Trump megbízottait, amiért azok nélküle tárgyaltak Oroszország képviselőivel. Trump erre válaszul "diktátornak" nevezte Zelenszkijt, és azt sugallta, hogy ő provokálta ki a 2022-es orosz inváziót.

A The New York Post Zelenszkij negatív fehér házi megítélésével kapcsolatban idéz egy névtelenséget kérő fehér házi forrást, aki szerint:

Zelenszkijnek és a világnak is az lenne a legjobb, ha azonnal Franciaországba távozna.”

A lap kitér arra is, hogy a forrásai szerint Donald Trump elnöki adminisztrációja mindent megtesz azért, hogy mindenki számára világossá tegye, nem kedvelik Zelenszkijt és hogy egy katonát vagy egy ellenzéki politikust egyaránt szívesen látnának Zelenszkij helyén. A Fehér Háznak nincs jelenleg konkrét jelöltje, viszont azt szeretnék, hogy a lehető leghamarabb kerüljön sor Ukrajnában az új elnök megválasztására – írja a The New York Post.